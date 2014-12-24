Простые доработки сайта на 1С-Битрикс срочно

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки123 просмотра
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Простые доработки сайта на 1С-Битрикс срочно, создание формы обратной связи и не много верстки. Оплата будет производиться после готовности работы проекта. Бюджет 100$, сроки на все 2-3 часа. Оставляйте скайп.

9 лет назад
projectool
Андрей 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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