Простые доработки сайта на 1С-Битрикс срочно

Список – заданий на выбор: 1. Модуль проверка псевдонимов на повтор. 2. Лёгкая правка вёрстки. и прочие доработки функционала Joomla. Обязательны знания PHP + HTML + CSS и JS (для некоторых задач). Подробности по запросу, оплата по ...
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