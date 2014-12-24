Joomla, доработка сайта.

Нужна реализация возможности оценить продукт пользователями. Вначале показываем 5 серых звезд, под ними блок с текстом-подсказкой ("Нажмите, чтобы оценить"). При наведении на какую-либо звезду она и все звезды слева от нее закрашиваются желтым, а в блоке под ...