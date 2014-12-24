Написать скрипт для системы оценки

Нужна реализация возможности оценить продукт пользователями.

Вначале показываем 5 серых звезд, под ними блок с текстом-подсказкой ("Нажмите, чтобы оценить").

При наведении на какую-либо звезду она и все звезды слева от нее закрашиваются желтым, а в блоке под звездой вместо подсказки статус, характеризующий закрашенное количество звезд (Ужасно, Можно и лучше, Нормально, Хорошо, Отлично).

При клике на какое-то количество звезд меняется шаблон: звезды (закрашенные в соответствии с кликом пользователя) уползают вверх, а под ними появляется новый блок. Его содержимое зависит от количества выбранных звезд:

1-3 звезды. Показываем пользователю окно с встроенной формой обращения в саппорт.

4-5 звезд. Предлагаем пользователю оставить отзыв, перейдя по ссылке.

Верстка не важна, можно просто накидать примерно. Главное написать такой скрипт, который выполняет всё вышеописанное.