Apache. Доступ к сайтам без указания портов

Есть локальная сеть. В ней стоит веб-сервер. На нем крутится апач 2.2

Интернет приходит через шлюз Керио.

От вас требуется сделать так, чтобы из интернета по адресу, например, sub.domain.ru переходило по внутреннему адресу сети на компьютер 192.168.137.2:9999

Запись для доменного имени добавлена у провайдера в панели управления. В апаче переброс сделать не получается.