Apache. Доступ к сайтам без указания портов

Здравствуйте, коллеги. Есть необходимость создать 3 разных динамических шаблона для Articles.Sape Шаблоны должны соответствовать рекоммендациям Сапы - https://help.sape.ru/articles/faq/1043 CMS сайта, на который нужно устанавливать шаблон - Small Nuke. Жду Ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть локальная сеть. В ней стоит веб-сервер. На нем крутится апач 2.2
Интернет приходит через шлюз Керио.
От вас требуется сделать так, чтобы из интернета по адресу, например, sub.domain.ru переходило по внутреннему адресу сети на компьютер 192.168.137.2:9999
Запись для доменного имени добавлена у провайдера в панели управления. В апаче переброс сделать не получается.
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