Apache. Доступ к сайтам без указания портов

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка116 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть локальная сеть. В ней стоит веб-сервер. На нем крутится апач 2.2

Интернет приходит через шлюз Керио.

От вас требуется сделать так, чтобы из интернета по адресу, например, sub.domain.ru переходило по внутреннему адресу сети на компьютер 192.168.137.2:9999

Запись для доменного имени добавлена у провайдера в панели управления. В апаче переброс сделать не получается.

Apache
9 лет назад
malov
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать 3 шаблона статей для Articles.Sape

    Здравствуйте, коллеги. Есть необходимость создать 3 разных динамических шаблона для Articles.Sape Шаблоны должны соответствовать рекоммендациям Сапы - https://help.sape.ru/articles/faq/1043 CMS сайта, на который нужно устанавливать шаблон - Small Nuke. Жду Ваших предложений.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Небольшая доработка по сайту

    На сайте нужно реализовать функционал комментарий к статьям сайта. Необходимая верстка для вывода комментариев имеется. В комплект админки входит модуль «Комментарии». Сайт под управлением CMS NetCat Corporate. Если Вы хорошо знаете CMS ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обновить модуль опенкарта

    Нужно обновить модуль "Каналы продвижения" Он работал на всех версиях до opencart 2 Сейчас обновили магазин до 2.0.1.1 И один из сторонних модулей выдаёт ошибки типо Notice: Indirect modification of overloaded property ControllerFeedSalidzini::$data has no effect Fatal error: Call ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Opencart, заказ товара.

    Необходимо реализовать, чтобы товар которого нет в наличии, или под заказ, нельзя было положить в корзину, чтобы в корзину можно положить только тот товар, который со статусом В наличии.

    OpenCart
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужны скрипты в джумле

    Есть тестовый сайт в разработке на cms joomla , с компонентами joomsocial, k2, в целом планируется, что это будет некая смесь сайта знакомств, клуба по интересам, социальной сети со всем сопутствующим функционалом. Первоочередная текущая задача, после ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать приложение для IOS

    $1000

    Нужно создать приложение для IOS. функционал: - загружать в память музыку из потока - проигрывание - стоп - проигрывание из памяти при отсутствие интернета (буфер) радио www.premiumradio.ru — поток берется из icecast дизайн есть (пример мобильного сайта радио

    iOSПриложение для iOS
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад