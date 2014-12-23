Нужны скрипты в джумле

Есть тестовый сайт в разработке на cms joomla , с компонентами joomsocial, k2, в целом планируется, что это будет некая смесь сайта знакомств, клуба по интересам, социальной сети со всем сопутствующим функционалом.

Первоочередная текущая задача, после которой готовы несколько следующих -

1) создать функцию баланса пользователям, с которого они в дальнейшем смогут оплачивать услуги на сайте, с подключенным к нему каким-либо платежным агрегатором на основе любого существующего компонента (ну или с нуля, как быстрее и дешевле)

Просьба присылать заявки тем, кто хорошо знаком с joomla и быстро вникнет в процесс, также желательно сразу указывать по срокам и стоимости, за уточняющими вопросами обращайтесь в лс