Нужно что бы на сайте отображалось 2 цены. В рублях и дублировалась в долларах В идеале нужно, что бы на "RUS" были рубли, а на "ENG" были доллары. Далее в админке цены на весь товар в долларах. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать приложение для IOS.
функционал:
- загружать в память музыку из потока
- проигрывание
- стоп
- проигрывание из памяти при отсутствие интернета (буфер)
радио www.premiumradio.ru — поток берется из icecast
дизайн есть (пример мобильного сайта радио
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