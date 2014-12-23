Создать приложение для IOS

$1000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок155 просмотров
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Нужно создать приложение для IOS.

функционал:

- загружать в память музыку из потока

- проигрывание

- стоп

- проигрывание из памяти при отсутствие интернета (буфер)

радио www.premiumradio.ru — поток берется из icecast

дизайн есть (пример мобильного сайта радио

iOSПриложение для iOS
9 лет назад
Saychik
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 часов назад
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