Парсер прямых ссылок

$5
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок152 просмотра
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Небольшой пхп-скрипт.

Логика работы.

Загружаем в веб-форму список урлов так:

http://site.ru/url1

http://site.ru/url2

http://site.ru/url3

Жмем кнопка "парсить" - скрипт поочереди идет по ссылкам и находит прямые ссылки на .mp4 и .flv в коде, копирует их и выводит списком.

Ссылка на видео всегда будет одна для одной страницы. Начало урла - всегда http:// Конец - всегда .mp4 или .flv

9 лет назад
maxim80
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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