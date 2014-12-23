Парсер прямых ссылок

Небольшой пхп-скрипт.

Логика работы.

Загружаем в веб-форму список урлов так:

http://site.ru/url1

http://site.ru/url2

http://site.ru/url3

Жмем кнопка "парсить" - скрипт поочереди идет по ссылкам и находит прямые ссылки на .mp4 и .flv в коде, копирует их и выводит списком.

Ссылка на видео всегда будет одна для одной страницы. Начало урла - всегда http:// Конец - всегда .mp4 или .flv