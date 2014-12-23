Настройка передачи платежных данных из Woocommerce в АССИСТ

Для приема платежей по картам Visa и MasterCard требуется настроить передачу параметров платежа на платежную страницу АССИСТ.

Сайт на Wordpress 4.1. Для обработки заказов используется Woocommerce.

Требуется подключить оплату по карточкам через АССИСТ. Как вариант, можно сделать еще один шлюз для woocommerce, чтобы можно было включать и отключать в настройках Woocommerce.

На сайте АССИСТ есть подробная документация по настройке параметров авторизационного запроса.