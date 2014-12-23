Автоматическая выгрузка объявлений

Необходимо создать парсер поисковых запросов из автозаполнения. Тут описано подробно об автозаполнении: https://support.google.com/websearch/answer/106230 После того как задача будет выполнена, будет поставлены следующие задачи на основе уже созданной. Вы можете выслать список уточняющих вопросов, для точного понимания задачи.