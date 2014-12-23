Автоматическая выгрузка объявлений

НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ "кросспостинг": - сервис, с помощью которого автоматизировать процесс раздачи по социальным сетям нужной инфо по следующему порядку действий: 1. выбирается материал из сети (YouTube, Газета, Новость, ссылка) - который нужен 2. и с помощью кнопки, скрипта, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать автоматическую выгрузку объявлений на сайты недвижимости.
Скачать объявления, фото и описание в формате хмл с сайтов и добавить на доски объявлений.
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