Конвертирование времени (timestamps)

Есть .php-скрипт, в котором необходимо конвертировать значение file time, которое используется в Windows (см. структуру FILETIME в документации MSDN) в стандартный Unix timestamp. Версия PHP 5.5 x64 под управлением винды 2008 R2 x64. Задача для тех, кто понимает, как работать с 64-битными числами на PHP. Тестовые данные предоставлю. Пишите.