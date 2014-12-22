Простенький Java-парсер с json

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Добрый день, уважаемый исполнитель)
Необходимо написать парсер с работой через API инстаграма.
Суть парсера такова:
Есть квадрать с координатами:
0;0 10;0 10;10 0;10
необходимо в каждом запросе, менять координаты для сбора информации в квадрате с определённым шагом.
Например: отправляем запрос собрать данные со страницы с координатами 0;0, потом 0;1, 0;2 0;3..... 1;0, 1;1, 1;2.... 2;0, 2;1, 2;2... 3;0, 3;1, 3;2.... 10;0, 10;1, 10;2....10;10 Тут шаг=1. Нужна возможность менять шаг.
+ все собранные данные - записывать в тхт файл.
Парсинг будет с JSON формата.
Так же нужна возможность задания квадрата по своим координатам, каким мне надо.
Будет вообще шикарно, если можно будет использовать разные фигуры для сбора данных, помимо квадрата. Например шести- или восьмиугольник.
Вроде всё.
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