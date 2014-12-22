Скрипт добавляющий объявление на OLX

На сайте работал скрипт, который авторизовался на OLX.ua и добавлял объявление. Недавно он сломался. Нужно подправить существующий скрипт, я дам все поля, пост массив и чтобы скрипт добавлял объявление на OLX Сейчас он долго думает, а потом выдает 404 страницу.