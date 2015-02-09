Верстка анкеты для сайта

Нужно доработать скрипт плейлиста. Исходник и тех задание в приложении. Скрипт кроссплатформенный но инструкция в исходнике для DLE. Открыт для других идей относительно задания. Возможна реализация тз частично по отдельным пунктам. От вас пожалуйста стоимость и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 2 формы анкеты, нужно сверстать их и подключить к скрипту! Скрипт ваш!
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