Необходимо закончить проект

Задание

1 Добавить привелегию "неподтвержденный заказ" при нажатии вперед на главной

2 Замороженная кнопка о проекте находится поисковиками надо удалить или лучше помененять titles

4 При регистрации заказа или строителя если номер зарегистрирован выводить сообщение, "номер хххххххххх уже зарегистрирован если это ваш номер вы можете продолжить оформление заказа если нет введите другой номер Ок" ( при нажатии ок заказ становимтся неподтвержденным и ниже графы пароль появляется кнопка "востановление пароля") если пользаватель продолжает регистрацию и наберает не тот имейл сообщение " возможно вы зарегистрированы под другим имейлом для востановления контактных даннных Вам будет отправлена смс на номер хххххххххх Кнопки 1 отправить смс 2 ввести другой номер" если нажимает востановление пароля воводить окно " Для востановления контактных даннных Вам будет отправлена смс на номер хххххххххх Кнопки 1 отправить смс 2 ввести другой номер"

5 при переходах в кабинетах количество верхних кнопок не должно изменятся 1 у строителя - прорадает устроить тендер 2 у строителя ставшего заказчиком 3 у администратора

6 В кабинете строитель ставший заказчиком Кнопка профиль выдает ошибку - Вмоих заказах необходимо убрать контактную информацию

7 Кабинет строителя (заказчика) при входе должны отображаться заказы (карточки строителей)

приоритет:

1 выбранная месность и специализация

2 основной вид деятельности и месность

3 специализация и область

4 осн вид деятельности и область

5местность

6специализация

7 область

8 основной вид деятельности. и по времени

8 На ст каталогов при нажатии посмотреть или инетересен для незаригистрированных пользователей: Всплывающее окно в центре экрана: Для получения информации о строителях пожалуйста оформите заявку на выполнение работ-ОК. Для получения заказов пожалуйста зарегистриуйтесь. После регистрации Вы сможите получить доступ к новым заказам по вашей специализации-ОК. (без "подтвердите действие на БМ")

9 Когда зарегистрированный заказчик добовляет тендер по умолчанию должен стоять регион который он выбирал в первом тендаре

10 Кабинет заказчика при нажатии кнопки изменить должна быть возможность не только менять текст нои дополнительную информацию вип бюджет и тп

11 В системе не отображаются районы городов

12 Прикрепленные файлы картинки показывать при нажатии "посмотреть" а не "интересен"

13 Ограничить размер картинок долго открываются пример ID 1348 при попытки загрузки тяжелого файла редактировать его в нормальный размер

14 Добавить админ аккаунт для редактирования скриптов и задач

15 У администраторов привелегия 1 и 2 в каталогах должны отображатся все зарегистрированные пользователи и с превелегией 15 и без имени и продавцы

16 администратор при нажатии интересен долен видить карточки заказчиков и строителей

17 автоматическая отправка имаила вновь зареганому пользователю. со ссылкой на личный кабинет и интегрированным паролем в ссылку.

18 в описании деятельности запретить вводить номер телефона? Цыфры больше 5 знаков вподряд через тере, через точки, нижние подчеркивания, Слово, тел и тп

19 При регистрации строителя добавить возможность ввода имени если не введено имя сообщение: " Для отображения в каталогах вашего заказа (профиля) в катологе укажите имя" красным горит поле для ввода имени

20 Верстка: поправить размеры и месторасположение сообщений кнопок галерей и тп чтоб было как у людей

21 у администраторов нет возможности редактировать и удалять тендера заказчиков

22 поставить пароль на папку soft (http://budmisto.com.ua/soft/)

23 для зарегистрированных строителей при нажатии на кнопку интересен в общем каталоге и в кабинете карточка должна переходить в Выбранные и пропадать из общего каталога и новых заказов только для этого пользователя Контактные данные заказчика отображать при нажатии кнопки отложить кнопку поменять на контакты и выводить только если карточка находится в Выбранных в новых заказах не показывать

24 При нажатии строителем устроить тендер выводить предупреждение что его статус измениться текст

25 В общем каталоге снять ограничение показа 30 ID