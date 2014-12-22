Необходимо закончить проект

Нужно доработать скрипт плейлиста. Исходник и тех задание в приложении. Скрипт кроссплатформенный но инструкция в исходнике для DLE. Открыт для других идей относительно задания. Возможна реализация тз частично по отдельным пунктам. От вас пожалуйста стоимость и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание
1 Добавить привелегию "неподтвержденный заказ" при нажатии вперед на главной
2 Замороженная кнопка о проекте находится поисковиками надо удалить или лучше помененять titles
4 При регистрации заказа или строителя если номер зарегистрирован выводить сообщение, "номер хххххххххх уже зарегистрирован если это ваш номер вы можете продолжить оформление заказа если нет введите другой номер Ок" ( при нажатии ок заказ становимтся неподтвержденным и ниже графы пароль появляется кнопка "востановление пароля") если пользаватель продолжает регистрацию и наберает не тот имейл сообщение " возможно вы зарегистрированы под другим имейлом для востановления контактных даннных Вам будет отправлена смс на номер хххххххххх Кнопки 1 отправить смс 2 ввести другой номер" если нажимает востановление пароля воводить окно " Для востановления контактных даннных Вам будет отправлена смс на номер хххххххххх Кнопки 1 отправить смс 2 ввести другой номер"
5 при переходах в кабинетах количество верхних кнопок не должно изменятся 1 у строителя - прорадает устроить тендер 2 у строителя ставшего заказчиком 3 у администратора
6 В кабинете строитель ставший заказчиком Кнопка профиль выдает ошибку - Вмоих заказах необходимо убрать контактную информацию
7 Кабинет строителя (заказчика) при входе должны отображаться заказы (карточки строителей)
приоритет:
1 выбранная месность и специализация
2 основной вид деятельности и месность
3 специализация и область
4 осн вид деятельности и область
5местность
6специализация
7 область
8 основной вид деятельности. и по времени
8 На ст каталогов при нажатии посмотреть или инетересен для незаригистрированных пользователей: Всплывающее окно в центре экрана: Для получения информации о строителях пожалуйста оформите заявку на выполнение работ-ОК. Для получения заказов пожалуйста зарегистриуйтесь. После регистрации Вы сможите получить доступ к новым заказам по вашей специализации-ОК. (без "подтвердите действие на БМ")
9 Когда зарегистрированный заказчик добовляет тендер по умолчанию должен стоять регион который он выбирал в первом тендаре
10 Кабинет заказчика при нажатии кнопки изменить должна быть возможность не только менять текст нои дополнительную информацию вип бюджет и тп
11 В системе не отображаются районы городов
12 Прикрепленные файлы картинки показывать при нажатии "посмотреть" а не "интересен"
13 Ограничить размер картинок долго открываются пример ID 1348 при попытки загрузки тяжелого файла редактировать его в нормальный размер
14 Добавить админ аккаунт для редактирования скриптов и задач
15 У администраторов привелегия 1 и 2 в каталогах должны отображатся все зарегистрированные пользователи и с превелегией 15 и без имени и продавцы
16 администратор при нажатии интересен долен видить карточки заказчиков и строителей
17 автоматическая отправка имаила вновь зареганому пользователю. со ссылкой на личный кабинет и интегрированным паролем в ссылку.
18 в описании деятельности запретить вводить номер телефона? Цыфры больше 5 знаков вподряд через тере, через точки, нижние подчеркивания, Слово, тел и тп
19 При регистрации строителя добавить возможность ввода имени если не введено имя сообщение: " Для отображения в каталогах вашего заказа (профиля) в катологе укажите имя" красным горит поле для ввода имени
20 Верстка: поправить размеры и месторасположение сообщений кнопок галерей и тп чтоб было как у людей
21 у администраторов нет возможности редактировать и удалять тендера заказчиков
22 поставить пароль на папку soft (http://budmisto.com.ua/soft/)
23 для зарегистрированных строителей при нажатии на кнопку интересен в общем каталоге и в кабинете карточка должна переходить в Выбранные и пропадать из общего каталога и новых заказов только для этого пользователя Контактные данные заказчика отображать при нажатии кнопки отложить кнопку поменять на контакты и выводить только если карточка находится в Выбранных в новых заказах не показывать
24 При нажатии строителем устроить тендер выводить предупреждение что его статус измениться текст
25 В общем каталоге снять ограничение показа 30 ID
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