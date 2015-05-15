Сделать лендинг по шаблону

$10
Веб-программированиеЗавершен9 заявок212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тех задание 5

1)Исправить заголовок: МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТА БЕЛЬЯ+УДОБНАЯ ФОРМА ХРАНЕНИЯ ДОМА

2)Фон таймера и формы заявки сделать таким по цвету, чтобы текст хорошо читался

3)Эту строку текста в блоке «Почему у нас» заменить на этот текст: Товар есть в наличии, поэтому Вам не придется долго ждать

4)Этот заголовок: Чехол Slim Armor SGP для iPhone 5/5S

заменить новым:Сохранность,перевозка и хранение-3 в 1

5) В шапке сайта под логотипов,новый текст:Продавец №1 BRA BAG на УРАЛЕ

2 строкой,под этим текстом: Доставляем по всей России 1 классом

6) В блок,рядом с видео вставить текст:

Чехлы Bra Bag(от JI MANG), действительно, уникальны в отношении обеспечения защиты белья и качества материалов, которые соответствуют мировым стандартам. Данный производитель выпускает продукцию не только под своим брендом, но и выполняет заказы для крупных заказчиков из США и Европы.

Качественный материал PVA из которого сделаны Bra Bag выдерживает нагрузку до 20 кг,что гарантирует сохранность формы белья находящегося внутри при попадании под пресс. А такое часто бывает, когда Вы путешествуете самолетом и сдаете свой багаж.

Также этот вид PVA не содержит вредных примесей т.е. безопасен и не вызывает аллергии. А значит и Ваше белье будет для Вас удобным и не принесет проблем.

Купите себе такой аксессуар, и Вы перестанете бояться за порчу белья, ведь теперь оно будет надежно защищено от пыли, грязи, воды, потери цвета и утраты внешнего вида, а самое главное – изменения формы чашечек!

Любое путешествие, командировка, поход по магазинам, посещение бассейна, спортзала, класса йоги или фитнеса, участие в вечеринке или ночевка в гостях теперь для Вас больше не проблема, если у вас есть Bra Bag!"Это часть текста.Будет еще пункт с добавлением фото в галерею.

9 лет назад
may7
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
mrkoste
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$10
2 дня
В этот раз были сорваны сроки.нужен контроль над исполнением.Вообщем нужно терпение тк не всегда все с первого разу исполняется.Но работу свою знает,да и цены невысокие.Поэтому если бюджет ограничен и сроки не горят,тогда можете выбирать
Хорошая постановка цели. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Вывод курса валют через API

    Простая страница index.php, уже сверстанная, кроме поля ввода. См. приложенный скриншот. Надо выводить курс доллара к рублю. Данные брать из этих, или любых других источников: https://openexchangerates.org/signup/free http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=SXML Чтобы страница обновлялась 1 раз в час. Переменные я пометил на скриншоте. Это: - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание веб портала на Perl или Python.

    Задача по программированию: Разработать простой веб-портал, позволяющий небольшому коллективу обмениваться документами и менеджерам проводить административный учёт. Разработан на сервер-сайд, то есть процессы, задействующие системные ресурсы, исполняются по максимальной возможности на сервере, а браузер получает минимальный статический гипертекст. Для внедрения программного ...

    PythonPerl
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Магазин на Prestashop

    Нужно поставить магазин на движок Prestashop и натянуть дизайн. Дизайн уже готов и сверстан, но не как шаблон, обычная верстка. Обязательно наличие примеров работы с данным движком. Пишите бюджет на разработку.

    Prestashop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужны доработки по сайту

    Есть сайт pizznroll.ru/ нужны следующие доработки сделать позиции не по 4 как сейчас а по 3 но рамки увеличеные как на inari-sushi.ru/ и когда открываешь товар увеличивашь чтобы можно было листать так же как ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать сайт на битриксе.

    Сайт работает интегрирован с 1с, появилась необходимость передовать цены в долларах, указывать цену за долллар в админке, а на самом сайте должно выводится в рублях, при этом нужно понимать что бы корзина правильно работала и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад