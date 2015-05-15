Сделать лендинг по шаблону

Тех задание 5

1)Исправить заголовок: МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТА БЕЛЬЯ+УДОБНАЯ ФОРМА ХРАНЕНИЯ ДОМА

2)Фон таймера и формы заявки сделать таким по цвету, чтобы текст хорошо читался

3)Эту строку текста в блоке «Почему у нас» заменить на этот текст: Товар есть в наличии, поэтому Вам не придется долго ждать

4)Этот заголовок: Чехол Slim Armor SGP для iPhone 5/5S

заменить новым:Сохранность,перевозка и хранение-3 в 1

5) В шапке сайта под логотипов,новый текст:Продавец №1 BRA BAG на УРАЛЕ

2 строкой,под этим текстом: Доставляем по всей России 1 классом

6) В блок,рядом с видео вставить текст:

Чехлы Bra Bag(от JI MANG), действительно, уникальны в отношении обеспечения защиты белья и качества материалов, которые соответствуют мировым стандартам. Данный производитель выпускает продукцию не только под своим брендом, но и выполняет заказы для крупных заказчиков из США и Европы.

Качественный материал PVA из которого сделаны Bra Bag выдерживает нагрузку до 20 кг,что гарантирует сохранность формы белья находящегося внутри при попадании под пресс. А такое часто бывает, когда Вы путешествуете самолетом и сдаете свой багаж.

Также этот вид PVA не содержит вредных примесей т.е. безопасен и не вызывает аллергии. А значит и Ваше белье будет для Вас удобным и не принесет проблем.

Купите себе такой аксессуар, и Вы перестанете бояться за порчу белья, ведь теперь оно будет надежно защищено от пыли, грязи, воды, потери цвета и утраты внешнего вида, а самое главное – изменения формы чашечек!

Любое путешествие, командировка, поход по магазинам, посещение бассейна, спортзала, класса йоги или фитнеса, участие в вечеринке или ночевка в гостях теперь для Вас больше не проблема, если у вас есть Bra Bag!"Это часть текста.Будет еще пункт с добавлением фото в галерею.