Магазин на Prestashop

Есть сайт pizznroll.ru/ нужны следующие доработки сделать позиции не по 4 как сейчас а по 3 но рамки увеличеные как на inari-sushi.ru/ и когда открываешь товар увеличивашь чтобы можно было листать так же как ...
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Нужно поставить магазин на движок Prestashop и натянуть дизайн. Дизайн уже готов и сверстан, но не как шаблон, обычная верстка. Обязательно наличие примеров работы с данным движком. Пишите бюджет на разработку.
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