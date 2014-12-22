Внести правки в магаз на OpenCart

СРОЧНО

Есть ИМ на Опенкарт http://елка.net

Нужно:

1) Починить корзину. Сейчас когда нажимаешь на кнопку купить, корзина не обновляется, не пишется что добавлен товар в корзину, хотя он там есть. Приходится пару раз нажимать купить или обновлять в ручном режиме страницу и тогда отображается что товар добавлен в корзину. Изза того что корзина сама не обновляется то накликивают кучу товаров одинаковых

2) Внутри карточки товара

http://елка.net/index.php?route=product/product&path=59&product_id=72

и в самой корзине не работаю кнопки + или -

нельзя изменять количество товаров для заказа

3) Внутри карточки товара

http://елка.net/index.php?route=product/product&path=59&product_id=72

Дополнительный картинки открываются не красиво. Нужно сделать чтоб они при нажатии открывались в затемёном поп-ап окне поверх основной страницы с элементами навигации

4) Сейчас в настройках магазина стоит ФИКСИРОВАННАЯ ДОСТАВКА

она перестала автоматически плюсоваться ко всем заказам

Нужно сделать чтоб она как раньше к заказам плюсовалась

Жду предложения