Внести правки в магаз на OpenCart

Нужно вывести данные в понятную таблицу из JSON.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
СРОЧНО
Есть ИМ на Опенкарт http://елка.net
Нужно:
1) Починить корзину. Сейчас когда нажимаешь на кнопку купить, корзина не обновляется, не пишется что добавлен товар в корзину, хотя он там есть. Приходится пару раз нажимать купить или обновлять в ручном режиме страницу и тогда отображается что товар добавлен в корзину. Изза того что корзина сама не обновляется то накликивают кучу товаров одинаковых
2) Внутри карточки товара
http://елка.net/index.php?route=product/product&path=59&product_id=72
и в самой корзине не работаю кнопки + или -
нельзя изменять количество товаров для заказа
3) Внутри карточки товара
http://елка.net/index.php?route=product/product&path=59&product_id=72
Дополнительный картинки открываются не красиво. Нужно сделать чтоб они при нажатии открывались в затемёном поп-ап окне поверх основной страницы с элементами навигации
4) Сейчас в настройках магазина стоит ФИКСИРОВАННАЯ ДОСТАВКА
она перестала автоматически плюсоваться ко всем заказам
Нужно сделать чтоб она как раньше к заказам плюсовалась
Жду предложения
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