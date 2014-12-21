Разработка проекта

$50
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработка проекта. Подробное тз написано в прикрепленном файле. Предлагаем свои цены и срок реализации.

9 лет назад
Vanek10
Иван 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Внести правки в готовый интернет магазин.

    $10

    Бюджет 1000 рублей!! Необходимо внести правки в шаблон сайта (интернет магазин) список правок По магазину прилагаю, cms друпал!!! Ссылку на сам магазин пришлю в сообщении. 1. убрать стрелочки 2. ссылки в верхнем меню сделать кнопками, подложка ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать блок (модуль) для добавления объявления...

    Необходимо создать блок (модуль) для добавления объявления пользователем на magento Имеется сайт объявлений о продаже автомобилей на magento 1.9.0.1 I. 1. Необходимо разработать и создать для него добавление объявлений такого вида http://auto.ru/cars/used/add/ 2. Доработать AjaxFilter - а именно ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Панель управления игровыми серверами

    Имеется хостинг игровых серверов. Сайт на месте! Требуется Панель управления игровыми серверами а так же управление физ. машинами. Кто заинтересуется в предложении - просьба отписаться с контактами в ЛС для подробного обсуждения (Работы в целом). Требования к исполнителю: Знание в ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модуль Биржи для DLE

    Модуль для Dle «Биржа валют» - Создание ордеров - Исполнение ордеров - График курса - Список совершенных последних операции (Куплено / Продано) - Возможность добавлять и настраивать новые валюты через панель управление

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Модуль на DLE 10,х

    Нужно написать модуль простецкой подписки на новые статьи на сайте Модуль должен быть максимально простой - ввел мыло и ура/победа. Также должны быть иконки соц сетей - ткнул иконку и ура/победа Модуль должен размещаться в двух местах ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта на wordpress

    Необходимо реализовать сайт на wordpress с каталогом товаров, категориями, постами в блоге, отзывами и другими кастомными типами контента. Верстка уже готова. Нужно ее интегрировать в движок + реализовать js. подробности - в личку Бюджет - на усмотрение исполнителя.

    WordPress
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить на сайт валюту.

    Сейчас на сайте стоит валюта доллар. которая конвертует цены в беллорусские рубли, нужно добавить евро. Более подробно, объясню в ЛС или скайпе. КМС Shop-Express ей 8 лет, нужен тот, кто уверен, в своих силах.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад