Бюджет 1000 рублей!! Необходимо внести правки в шаблон сайта (интернет магазин) список правок По магазину прилагаю, cms друпал!!! Ссылку на сам магазин пришлю в сообщении. 1. убрать стрелочки 2. ссылки в верхнем меню сделать кнопками, подложка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка проекта. Подробное тз написано в прикрепленном файле. Предлагаем свои цены и срок реализации.
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