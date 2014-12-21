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Подключить плагин WooCommerce к партнёрке PostAffiliate Pro
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Wordpress с плагином и партнёрка уже установлены и работают. Необходимо подключить WooCommerce через API PostAffiliate Pro (регистрация заказов, смена статусов). Подробнее при переписке.
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