Разработка сайта на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо реализовать сайт на wordpress с каталогом товаров, категориями, постами в блоге, отзывами и другими кастомными типами контента.

Верстка уже готова. Нужно ее интегрировать в движок + реализовать js.

подробности - в личку

Бюджет - на усмотрение исполнителя.

WordPress
9 лет назад
websters
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Добавить на сайт валюту.

    Сейчас на сайте стоит валюта доллар. которая конвертует цены в беллорусские рубли, нужно добавить евро. Более подробно, объясню в ЛС или скайпе. КМС Shop-Express ей 8 лет, нужен тот, кто уверен, в своих силах.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка модуля JoomShopping Smart Filter (Ajax)

    На сайте http://pomestiye.ru, районы Москвы необходимо сгруппировать по территориальному признаку например ЦАО, ВАО, ЮАО и т.д. с возможностью выбора целого округа или нескольких http://prntscr.com/5c5ugs http://prntscr.com/5c6eq1 . Пример: http://www.dvoryanskoe.ru/city/. Озаглавить соответствующей буквой, по ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Автоматически переименовывать файлы при скачке

    $10

    Задание простое. У меня на фтп лежит один файл, например install.rar надо написать сктрипт автометического переименовывания файла при сскачке, например если качают по ссылке мойдомен.ру/хорошая погода.rar то и отдается хорошая погода.rar при этом же фтп ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копировать сайт

    Добрый день! Требуется копировать сайт, с небольшими правками по тексту. Так же, на первой форме требуется добавить поле "метро". Дизайн, структуру не трогаем остается такой же. сайт: http://dental-clinical.net//landingp/afn/stom_mobile/?lm_tid=2v5RmUGoDC3rzTIIsLipaTXJcjyNTDZixgAnu6YCaA2EpkBO6foz8hTFVeiFqcuX&amp;subreferrer=1884&amp;utm_content=12251452&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_source=targetmailru&amp;utm_campaign=3542285 Обратите внимание, после заполнения данных на первой странице, открывается ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсеры

    Готовы принять в команду программиста с опытом написания быстрых многопоточных парсеров. Требуется написание и дальнейшие улучшения парсера яндекс выдачи. Настройка и поддержка данного сервера. Задачи Сбор информации с яндекс выдачи по регионам, борьба с банами проксей. Распознавание движка ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Неполадки в коде.

    Доброго времени суток программисты. Ситуация следующая: слетела адаптивная мобильная верстка, видимо, кто-то из предыдущих фрилансеров, а может даже и я. Нужно либо исправить ошибку, либо обновить сайт, как вижу решение проблемы я, может у вас есть другое, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • API Яндекс.Диск и Cloud.Mail

    Необходимо для сервисов Облако@mail.ru и Яндекс.Диск реализовать возможность получения размера файла а байтах по публичной ссылке моего же аккаунта. На примере Яндекс.Диска, имеем: 1. данные авторизации к диску (логин и пароль) 2. публичную ссылку вида https://yadi.sk/d/xxxxxxxxxxxx 3. файл по ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Печать PDF с Flex приложения

    В Flex апликухе (в браузере) создается PDF с помощью библиотеки PurePDF. В данный момент файл аплоадится на сервер. Требуется найти способ печатать pdf на клиенте после его формирования (на худой конец преобразовывать на сервере в jpeg ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • MODX: Фильтр

    Сделать фильтр поиска объектов недвижимости. Фильтр сверстан и прикреплен. нужно только заставить его фильтровать.

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад