MODX: Фильтр

Нужно сверстать и натянуть на движок лендинг. Дизайн - http://sf.uploads.ru/LDdmh.jpg Цена - 2000 рублей. Пишите сроки выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать фильтр поиска объектов недвижимости. Фильтр сверстан и прикреплен. нужно только заставить его фильтровать.
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