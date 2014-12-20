Сделать html5 video background в слайдере на Wordpress сайте

Необходимо проверить 4 сайта на вредоносный код, на одном хостинге. Затем нужно будет предоставить подробный отчет о проделанной работе, указать через какую уязвимость был внедрен вредоносный код и какие действия были предприняты для ее ликвидации. Мной ...