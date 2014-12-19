Внести изменения в сайт на WordPress

$80
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок205 просмотров
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Нужно внести некоторые изменения на сайт WordPress (агенство недвижимости).

Из основного:

1) доделать формирование PDF-документа

2) убрать лишние поля поиска

3) исправить некоторые глюки

Подробное ТЗ есть, вышлю.

Сайт: http://capitaltenerife.com/

WordPressСайт на WordPress
9 лет назад
espspb
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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