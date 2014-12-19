HTML5: портирование игры с flash

Дедлайн – 12 января (т.е. у вас 23 дня). Нужна сборка сайта по интерактивному прототипу (ссылки, кнопки рабочие): http://6f2jw8.axshare.com Вёрстка кроссбраузерная, не адаптивная. ТЗ в Page Notes к каждой странице. Дизайн отрисован в PSD. Дизайн рисовался ...
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Ищу разработчика для мигрирования flash игры Baccarat (Punto Banco) на html5, либо запрограммировать с нуля
PSD и Flash исходники предоставлю.
Вместе с заявкой оставьте ссылки на html5 игры сделанные ранее.
Часовая ставка от 15$
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