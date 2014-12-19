Админка + Digiseller, доработка

Сервис Digiseller предоставляет готовые скрипты магазина (на текущий момент версия 4.0) на php (через xml). Проблема в том, что если добавить чужой товар, то подгружаются данные, созданные к этому товару. Нужны доработки, которые позволят более гибко управлять описаниями товаров, в т.ч. добавлять свои описания, названия и т.д.

Шаблон на основе стандартного Digiseller.

Что требуется:

Добавить самую простую панель администратора с функциями: добавить/редактировать товар, добавить/редактировать новости.

Как выглядит добавление товара:

1. Первая строка - ввод идентификатор товара (product\id). По этому номеру определяется цена товара (в рублях), наличие товара, наличие и вывод скидок;

2. Поле описание - выводится при детальном рассмотрении товара;

3. Управление title, keywords и description странички товара;

4. Добавление скриншотов.

Ссылка "Купить" на странице товара должна ввести на страницу оплаты товара в виде ссылкой с обязательной простановкой ID партнера.

Требования к исполнителю:

- Вы знаете что такое сервис Digiseller и работали с его API;

- Аккуратность кода;

- Ответственность и исполнительность;

- Полное соблюдение сроков;

Повышает ваш авторитет:

+ Портфолио с использованием Digiseller (обязательно напишите ссылки);

+ Вы разбираетесь и любите компьютерные игры;

В какие сроки сможете реализовать? Какая оплата в рублях?