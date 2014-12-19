Админка + Digiseller, доработка

Требуется внести некоторые изменения в RSS от движка DLE, необходимые для подключения RSS сайта в Яндекс новости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сервис Digiseller предоставляет готовые скрипты магазина (на текущий момент версия 4.0) на php (через xml). Проблема в том, что если добавить чужой товар, то подгружаются данные, созданные к этому товару. Нужны доработки, которые позволят более гибко управлять описаниями товаров, в т.ч. добавлять свои описания, названия и т.д.
Шаблон на основе стандартного Digiseller.
Что требуется:
Добавить самую простую панель администратора с функциями: добавить/редактировать товар, добавить/редактировать новости.
Как выглядит добавление товара:
1. Первая строка - ввод идентификатор товара (product\id). По этому номеру определяется цена товара (в рублях), наличие товара, наличие и вывод скидок;
2. Поле описание - выводится при детальном рассмотрении товара;
3. Управление title, keywords и description странички товара;
4. Добавление скриншотов.
Ссылка "Купить" на странице товара должна ввести на страницу оплаты товара в виде ссылкой с обязательной простановкой ID партнера.
Требования к исполнителю:
- Вы знаете что такое сервис Digiseller и работали с его API;
- Аккуратность кода;
- Ответственность и исполнительность;
- Полное соблюдение сроков;
Повышает ваш авторитет:
+ Портфолио с использованием Digiseller (обязательно напишите ссылки);
+ Вы разбираетесь и любите компьютерные игры;
В какие сроки сможете реализовать? Какая оплата в рублях?
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