Калькулятор для сайта

Есть преленд по адресу: prelanding.com Есть ленд по адресу: land.com При переходе с рекламы на преленд, будут писаться UTM метки для отслеживания конверсии, при переходе с преленда на ленд они теряются. Нужно: При переходе с рекламы будут прописываться UTM ...