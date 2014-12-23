Калькулятор для сайта

Веб-программированиеЗавершен6 заявок148 просмотров
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Добрый) Необходим калькулятор для сайта для расчета Ювелирных изделий (формулы есть)

Калькулятор

Выпадающий список: «Изделие»

Другое изделие

Цепь

R =

W =

Выпадающий список : «Металл»

Серебро 925

Золото 585 красное

Золото 585 желтое

Золото 585 белое

Золото 750 красное

Золото 750 желтое

Золото 750 белое

L=50=

M=1200=

N=1200=

H=1400=

E=2350=

F=2350=

G=2550=

Ввести значение: «Вес, гр.» =V

0.00

Ввести значение: «Камни, шт.» = K*200

0

Кнопка «Итого» _______ руб.

9 лет назад
3454545
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
parkgraphic
Антон 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$25
4 дня
Все сделано на высшем уровне. Буду обращаться еще за разными доработками.Ответственный исполнитель!
Исключительно положительные эмоции от сотрудничества. Общение вежливое, оперативная связь, незамедлительная оплата. Мои всем рекомендации.