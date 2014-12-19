Нужно подправить скрипт

Работа с WordPress ТЗ по ссылке: https://yadi.sk/i/ZgqNGJmkdgTVL Работа с меню и визуализацией, вставить логотип! Поправить футер, вcтавить шапку, добавить хлебные крошки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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