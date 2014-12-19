Работа с WordPress ТЗ по ссылке: https://yadi.sk/i/ZgqNGJmkdgTVL Работа с меню и визуализацией, вставить логотип! Поправить футер, вcтавить шапку, добавить хлебные крошки.
Нужен парсер с браузерным интерфейсом или с выгрузкой в файл.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парсер (можно с браузерным интерфейсом), который по определенным ключевым словам будет выдавать свежую (обновленную/новую) информацию с 5-10 сайтов автомобильных объявлений таких, как: olx.ua
Например, я хочу первым обнаружить объявление с продажей автомобиля Тойота Камри не старше 10 лет, появившееся на одном из (или нескольких) сайтов в списке. Желательно, чтобы обновление происходило каждые 5-10-15 мин.
Открыт к различным вариантам того, как этот парсер должен выглядеть и работать.
- Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Задача - есть сайт 4один0.braincloud.by А также есть 3 swf-ролика, которые нужно повесить на сайт. http://www.fastswf.com/6-mDGnM http://www.fastswf.com/tq1t7yU http://www.fastswf.com/MDXJyv8 Проблема в том, что фоновая картинка всегда занимает 100% размера ширины браузера, и невозможно просто спозиционировать каждый swf абсолютно, указав точные значения, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Имеется php система, требуется перевести в рабочий вид... 1. Знание php, и протокола jabber 2. Требуется тщательное обсуждение системы перед началом работы, и консультация по ней... 3. Умение читать чужой php код, и доработать ее. P.S. Это не популярный ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Приветствую. У меня есть сервис, назовем его №1 где у каждого клиента есть личный кабинет. С другой стороны есть еще один личный кабинет, назовем его №2, логином и паролем для доступа к которому соответствует ID клиента ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо для CMS Opencart написать модуль приема платежей. Банк МКБ (Московский кредитный банк). Также на сайт необходимо добавить в личный кабинет защиту с помощью SSL/TLS. В приложении документация по разработке от Банка Жду предложенийВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $800
Доработка сайта на Joomla. Требуется создать обмен сообщениями между пользователями. Многоязыность, галерею и т.п. не сколько этапов. бюджет 800$, оплата по готовности каждого не большого этапа, сроки горят первый этап требуется сделать сегодня, остальное по ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Система учета заявок на выполнение установок рекламного оборудования. Подробнейшее ТЗ. Жду Ваших предложений.Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Доработка формы обратной связи на WordPress. Нужно кнопку отправить заменить на скачать файл и добавить поступление в админку или на почту уведомления админу. бюджет 100$, оплата по готовности, сроки 2-3 часа, приступить требуется сразу.Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Чтобы упростить задачу можно, конечно, взять список сайтов (порядка ста на разных языках) и сделать под каждый настройки, но это тупиковый путь. Я должен сам добавлять/убирать сайты. В основном, все сайты с вакансиями однотипные - через ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добавить в меню категории слева 3-й уровень вложенности и чтобы отображался список товаров. В прикрипленных файлах видно как надо. Стили (плюсик, минусик возле категории) тоже надо учесть.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад