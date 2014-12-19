Нужен парсер с браузерным интерфейсом или с выгрузкой в файл.

Нужен парсер (можно с браузерным интерфейсом), который по определенным ключевым словам будет выдавать свежую (обновленную/новую) информацию с 5-10 сайтов автомобильных объявлений таких, как: olx.ua

http://auto.ria.com/

http://avtobazar.ua/

Например, я хочу первым обнаружить объявление с продажей автомобиля Тойота Камри не старше 10 лет, появившееся на одном из (или нескольких) сайтов в списке. Желательно, чтобы обновление происходило каждые 5-10-15 мин.

Открыт к различным вариантам того, как этот парсер должен выглядеть и работать.