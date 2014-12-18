Доработка сайта на Joomla срочно

$800
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок272 просмотра
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Доработка сайта на Joomla. Требуется создать обмен сообщениями между пользователями. Многоязыность, галерею и т.п. не сколько этапов. бюджет 800$, оплата по готовности каждого не большого этапа, сроки горят первый этап требуется сделать сегодня, остальное по мере возможности, пишите ваши скайпы

Joomla
9 лет назад
virtualsofte
Андрей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад