Доработка сайта на Joomla срочно

Система учета заявок на выполнение установок рекламного оборудования. Подробнейшее ТЗ. Жду Ваших предложений.
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Доработка сайта на Joomla. Требуется создать обмен сообщениями между пользователями. Многоязыность, галерею и т.п. не сколько этапов. бюджет 800$, оплата по готовности каждого не большого этапа, сроки горят первый этап требуется сделать сегодня, остальное по мере возможности, пишите ваши скайпы
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