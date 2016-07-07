добавление позиций на сайт tvoyturetskiy.ru Требуется 1)Сделать масштабируемость сайта под экран 2)сделать позиции с модулями с двух сторон и снизу как на http://www.turkishfirst.ru и http://turkrusclub.ru/ разместить идентичные модули
Нужен поисковик по базе данных спортивных ставок(сайт oddsportal.com)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
К примеру вводим в поле search название команды например Barcelona.Выдает историю матчей команды.Нужно чтобы программа могла по параметрам поиска автоматически отсеять матчи ,например когда в матчах Барселоны был сыгран результат с коэффициентом выше 5,когда конкретно Барселона проиграла по коэффициенту выше 5,по диапазону коэффциентов например от 3 до 4 когда заходил коэффициент в их матчах.Короче вкратце нужен поисковик по коэффициентам,потому что работаю со статистикой ,а вручную все высчитывать не вариант.
Подробнее объясню при конкретном общении
По цене договоримся.
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