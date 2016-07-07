Нужен поисковик по базе данных спортивных ставок(сайт oddsportal.com)

К примеру вводим в поле search название команды например Barcelona.Выдает историю матчей команды.Нужно чтобы программа могла по параметрам поиска автоматически отсеять матчи ,например когда в матчах Барселоны был сыгран результат с коэффициентом выше 5,когда конкретно Барселона проиграла по коэффициенту выше 5,по диапазону коэффциентов например от 3 до 4 когда заходил коэффициент в их матчах.Короче вкратце нужен поисковик по коэффициентам,потому что работаю со статистикой ,а вручную все высчитывать не вариант.

Подробнее объясню при конкретном общении

По цене договоримся.