Нужно разработать плагин для NetCat CMS

Веб-программированиеЗакрытнет заявок123 просмотра
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От вас примеры плагинов, которые вы разрабатывали для данной системы и стоимость часа работы.

Если плагины не разрабатывали, но имеете большой опыт работы с данной системой, то тоже отписывайтесь и будем обсуждать.

9 лет назад
Briko
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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