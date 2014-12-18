Доработка фильтра на Opencart

Веб-программированиеЗавершен3 заявки132 просмотра
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Требуется доработка фильтра на Opencart.

Сайт eliteceramica.ru

Фильтр работает нормально, ищет по коллекциям.

Но нужно сделать так, чтобы фильтр сохранял результаты поиска после перехода по товарам.

Например, мы выбрали 2 коллекции, фильтр показал результаты. Мы кликаем на одну из коллекций. После этого возвращаемся на главную страницу и должен сохранять выбор фильтра (т.е. выбранные 2 коллекции) до тех пор, пока пользователь не сбросит выбор фильтра.

Сейчас же результаты не сохраняются и пользователю каждый раз приходится снова указывать параметры фильтра при возвращении на коллекцию.

OpenCart
9 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
loginov123
Максим 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$15
1 день
Настоящий профи. Сделал работу за 1 час, когда как другой программист бился 3 недели и не смог сделать. Буду обращаться еще и еще!
Хороший заказчик. Задание было понятно описано. Оплата вовремя.
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