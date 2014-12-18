Требуется доработка фильтра на Opencart.

Сайт eliteceramica.ru

Фильтр работает нормально, ищет по коллекциям.

Но нужно сделать так, чтобы фильтр сохранял результаты поиска после перехода по товарам.

Например, мы выбрали 2 коллекции, фильтр показал результаты. Мы кликаем на одну из коллекций. После этого возвращаемся на главную страницу и должен сохранять выбор фильтра (т.е. выбранные 2 коллекции) до тех пор, пока пользователь не сбросит выбор фильтра.

Сейчас же результаты не сохраняются и пользователю каждый раз приходится снова указывать параметры фильтра при возвращении на коллекцию.