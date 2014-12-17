Закрыть от индексации элементы сайта с помощью AJAX

Нужно закрыть от индексации главное навигационное меню, несколько меню в футере, меню в сайдбаре и плагин последних статей(вернее ссылки, которые появляются по мере добавления статей) для страниц записей. CMS Wordpress. В общем сделать так, чтобы на главной странице все перечисленные внутренние ссылки были открыты для поисковых систем, а на странице записи - закрыты. Метод для реализации - Ajax