Профессиональная адаптивная верстка c продуманным валидным и чистым кодом. БЭМ, Flexbox, Sass
Специализируюсь:
- Ручная вёрстка: кроссбраузерная, отзывчивая (responsive) и адаптивная.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Adobe XD
- JS элементы ( слайдеры и тд.)
- Создание сайтов на wordpress, установка плагинов
- Продуманный и понятный код с комментариями
- Выполнение работы в оговоренный срок
- Соответствие кода стандартам W3C
- SEO-friendly верстку (семантическая верстка)
- HTML5
- CSS3
- Bootstrap 4
- Flexbox
- jQuery
- JS
- Sass
- БЭМ (BEM)
- Gulp\Webpack
- Git
Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)
Online c 10.00 MSK
Контакты:
E-mail: [email protected]
Skype: alekschup
Портфолио
- Адаптивная верстка лендинга (Flexbox)64 просмотра
- Адаптивная верстка лендинга (Bootstrap 4)67 просмотров