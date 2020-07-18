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Александр weblanding

 
41 годУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональная адаптивная верстка c продуманным валидным и чистым кодом. БЭМ, Flexbox, Sass

Специализируюсь:

  • Ручная вёрстка: кроссбраузерная, отзывчивая (responsive) и адаптивная.
  • Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Adobe XD
  • JS элементы ( слайдеры и тд.)
  • Создание сайтов на wordpress, установка плагинов
Работая со мной вы получите:

  • Продуманный и понятный код с комментариями
  • Выполнение работы в оговоренный срок
  • Соответствие кода стандартам W3C
  • SEO-friendly верстку (семантическая верстка)
Использую технологии:

  • HTML5
  • CSS3
  • Bootstrap 4
  • Flexbox
  • jQuery
  • JS
  • Sass
  • БЭМ (BEM)
  • Gulp\Webpack
  • Git
Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online c 10.00 MSK

Контакты:

E-mail: [email protected]

Skype: alekschup

JavascriptWordPressСайт на WordPressHTMLBootstrapFigmajQuerySASSGulpGit
Портфолио