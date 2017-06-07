Сделать ручную перелинковку на информационном сайте

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок152 просмотра
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Нужно сделать ручную перелинковку по релевантности на информационном сайте (статейник), всего 54 статьи, которые нужно перелинковать по заданным ключевым словам (список даю) с акцентом на конкретные статьи. 

Выбираем релевантные ключевому слову страницы с помощью Key Collector или обычного поиска и проставляем с них ссылки (3-5 шт.) на статью акцептор. 

1. Ссылки не должны дублироваться

2. Ключевые слова в статье не могут быть ссылками

3. Друг на друга должны ссылаться разные статьи

4. С одной статьи должно быть не более 3 ссылок.

Основные моменты я перечислил, но задание для тех, кто в теме и имеет богатый опыт в данном направлении, готов показать сайты примеры, где им реализована ручная перелинковка.

Жду ваши цены и предложения. На шаблонные письма не отвечаю!

 

7 лет назад
weblanding
Александр 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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