Сделать ручную перелинковку на информационном сайте

Нужно сделать ручную перелинковку по релевантности на информационном сайте (статейник), всего 54 статьи, которые нужно перелинковать по заданным ключевым словам (список даю) с акцентом на конкретные статьи.

Выбираем релевантные ключевому слову страницы с помощью Key Collector или обычного поиска и проставляем с них ссылки (3-5 шт.) на статью акцептор.

1. Ссылки не должны дублироваться

2. Ключевые слова в статье не могут быть ссылками

3. Друг на друга должны ссылаться разные статьи

4. С одной статьи должно быть не более 3 ссылок.

Основные моменты я перечислил, но задание для тех, кто в теме и имеет богатый опыт в данном направлении, готов показать сайты примеры, где им реализована ручная перелинковка.

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