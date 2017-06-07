SEO-оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок167 просмотров
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Сайт посвящен обмену опытом публикации результатов научных исследований и впечатлениями об участии в конференциях. Ресурс только запущен, посетителей почти нет.

Целевая аудитория: ученые, преподаватели вузов, аспиранты

Требуется SEO-оптимизация по ключевым словам, («отзывы о журналах», «публикации в журналах», «участие в

конференциях» и пр.), создание семантического ядра.

7 лет назад
kascience
Антон 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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