SEO-оптимизация сайта

Для юридического статейника РФ требуется собрать семантическое ядро для 50 тем. Список тем я предоставлю. Нужно использовать keycollector, частотность собираем только "!WS" Нужно подобрать маски под тему, отминусовать, вычистить слова, упорядочить по "!WS" частотности, чтобы ничего лишнего не ...