Собрать поисковые фразы для 50 юридических тем

Для юридического статейника РФ требуется собрать семантическое ядро для 50 тем.

Список тем я предоставлю.

Нужно использовать keycollector, частотность собираем только "!WS"

Нужно подобрать маски под тему, отминусовать, вычистить слова, упорядочить по "!WS" частотности, чтобы ничего лишнего не было.

Скрин примера, как это все нужно прислать во вложении. Формат эксель подойдет.

Запросы собирать информационные, не под услуги.

В среднем получается от 40 до 120 запросов на 1 тему. Примерно такое же количество ожидаю от вас.

Темы пришлю в ЛС.