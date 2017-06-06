Собрать поисковые фразы для 50 юридических тем

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для юридического статейника РФ требуется собрать семантическое ядро для 50 тем.

Список тем я предоставлю.

Нужно использовать keycollector, частотность собираем только "!WS"

Нужно подобрать маски под тему, отминусовать, вычистить слова, упорядочить по "!WS" частотности, чтобы ничего лишнего не было.

Скрин примера, как это все нужно прислать во вложении. Формат эксель подойдет.

Запросы собирать информационные, не под услуги.

В среднем получается от 40 до 120 запросов на 1 тему. Примерно такое же количество ожидаю от вас.

Темы пришлю в ЛС.

7 лет назад
platinumseo
Потолицын 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Нужно продвинуть в google сайт по seo

    Нужно продвинуть в google сайт по seo https://smartbabywatch.kiev.ua сайт ориентирован на Украину и хочу продвинуть по ключевым запросам на первые места seo: [table]детские часыgps часы детские часы телефон smart baby watch детские часы с gps детские умные часы детские gps ...

    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вывести тему в топ Пикабу, Яплакал, Фишки и т.п.

    Привет, друзья! Откликнитесь, кто умеет выводить темы в топ Пикабу, Яплакал, Фишки, Нюьсленд и подобные. Зарубежные ресурсы типа Reddit - также интересны. Напишите, пожалуйста,  ваши предложения.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Информационный сайт на asp.net

    Заинтересованы в продвижении информационного туристического портала на asp.net Портал существует с 2006 года. основная цель - выдача по основным ключевикам и повышение посещаемости сайта. Аудит делали, отчет можем предоставить. Бюджет ограничен, по крайней мере, первые три месяца. Что вы можете ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт начал падать в поиске ЯД

    Сайт держался в топе несколько лет и теперь начал резко падать вниз в поиске ЯД. Сайт определяется в поиске всего по одному ключевому запросу. Нужно найти и  устранить негативное влияние на сайт.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходим спец по лидогенерации

    Купим лиды по принципу СРА. Более 50-ти товарных офферов в женской тематике Здоровье Красота . Один из лендов http://nano-botox-original.xyz . Необходим постоянный поток лидов , на долгосрочное сотрудничество. Гарантируем своевременную оплату(каждый день) , при поставках ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить гугл аналитикс

    $10

    Я новичек в гугл аналитикс и пока не пойму за что его так все хвалят. Простейшие замеры хотелось бы чтобы он делал:  Показывал количество переходов: 1. с адвордс 2. с директ яндекс 3. гугл поиск 4. яндекс поиск Нормально показывал , ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Подбор доменов + презентация.

    Нужно подобрать 20  доменов. 5 штук локация - ОАЭ и Сингапур, но с амер и европейским трафиком,  остальные, можно не из азиатского региона. Все сайты должны быть на английском языке. Сайты нужны с банерами и видео (новости, ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад