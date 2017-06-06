Собрать поисковые фразы для 50 юридических тем

Нужно продвинуть в google сайт по seo https://smartbabywatch.kiev.ua сайт ориентирован на Украину и хочу продвинуть по ключевым запросам на первые места seo: [table]детские часыgps часы детские часы телефон smart baby watch детские часы с gps детские умные часы детские gps ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для юридического статейника РФ требуется собрать семантическое ядро для 50 тем.
Список тем я предоставлю.
Нужно использовать keycollector, частотность собираем только "!WS"
Нужно подобрать маски под тему, отминусовать, вычистить слова, упорядочить по "!WS" частотности, чтобы ничего лишнего не было.
Скрин примера, как это все нужно прислать во вложении. Формат эксель подойдет.
Запросы собирать информационные, не под услуги.
В среднем получается от 40 до 120 запросов на 1 тему. Примерно такое же количество ожидаю от вас.
Темы пришлю в ЛС.
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