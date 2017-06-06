Оптимизация сайта под гугл

Нужно продвинуть в google сайт по seo https://smartbabywatch.kiev.ua сайт ориентирован на Украину и хочу продвинуть по ключевым запросам на первые места seo: [table]детские часыgps часы детские часы телефон smart baby watch детские часы с gps детские умные часы детские gps ...
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Cайт imex-ltd.com
1) нужна структура разделов и меню
2) структура УРЛ
3) исправление продвигаемых страниц по виду ЛП (формы закзаза, приемущества компании, отзывы и т.п.)
4) улучшение юзабельности мобильных пользователей (так, как это любит гугл)
Просьба сразу указывать ваши, если есть ветки на тематических форумах.
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