Оптимизация сайта под гугл

Я новичек в гугл аналитикс и пока не пойму за что его так все хвалят. Простейшие замеры хотелось бы чтобы он делал: Показывал количество переходов: 1. с адвордс 2. с директ яндекс 3. гугл поиск 4. яндекс поиск Нормально показывал , ...