Лидогенерация! Нужны лиды по: окна пвх, шкафы купе, натяжные потолки

Доброго времени суток всем.

Скорее всего предложение будет интересно орбитражникам или контекстщикам, уверенным в своих силах.

Cео продвижение не интересует как таковое.

Схема такая - вы льете трафик (с соц сетей/дорвеев/блогов/со своих сеток сайтов и т.д.) на наш лендинг или на свой лендинг с нашими телефонами и почтой.

Нужны именно лиды (заявки/звонки)

Регион Беларусь/Минск,

ниши окна пвх, шкафы купе, натяжные потолки,

Спасибо.