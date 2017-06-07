Требуется маркетолог на проект

Привет, друзья! Откликнитесь, кто умеет выводить темы в топ Пикабу, Яплакал, Фишки, Нюьсленд и подобные. Зарубежные ресурсы типа Reddit - также интересны. Напишите, пожалуйста, ваши предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужен маркетолог на проект. Задачи, которые нужно будет выполнить:
01. Структурировать целевую аудиторию методом персонажей;
02. Сделать конкурентный анализ ниши и составить УТП;
03. Проанализировать продукт;
04. Написать заголовки и продающие текста;
Тематика – "Производство и установка металлопластиковых окон". Товар – металлопластиковые окна. Регион – Киев, Киевская область.
Обязательно укажите цены и сроки.
P.S. В начале отклика обязательно укажите слово windows
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