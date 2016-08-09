Star_Hunter

Юрий Васильев Star_Hunter

 
35 летУкраина/Николаев
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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$1
выплачено фрилансерам
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  • Конкурентный анализ ниши

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать конкурентный анализ ниши по изготовлению пластиковых окон в Украине и оформить в exel таблицу.  Что нужно сделать:  1. Выявить прямых конкурентов (количество конкурентов – до 10);  2. Провести анализ контекстной и SMM ...

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется создать и настроить контекстную рекламу

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужен специалист по контекстной рекламы на проект. Задачи которые нужно будет выполнить: 01. Составить семантическое ядро; 02. Написать заголовки и текста для рекламных объявлений; 03. Настроить рекламную компанию в Яндекс Директ и Google Adwords; 04. ...

    Семантическое ядроGoogle Ads
    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется маркетолог на проект

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужен маркетолог на проект. Задачи, которые нужно будет выполнить:  01. Структурировать целевую аудиторию методом персонажей;       02. Сделать конкурентный анализ ниши и составить УТП;  03. Проанализировать продукт;  04. Написать заголовки и продающие текста;  Тематика – ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен прототип для лендинга

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужно сделать прототип для лендинга согласно заполненному брифу. Тематика – "Производство и установка металлопластиковых окон". Укажите пожалуйста приблизительную стоимость и сроки.   P.S. В начале отклика обязательно укажите слово info.

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется копирайтер для написания статей на историческую тематику

    Здравствуйте друзья! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статьи на блог исторической тематики. Тема статьи - Архитектура Древней Греции. Желательно чтобы вы в этой теме каким-то образом ориентировались, разбирались или чтобы эта тема вам нравилась. С ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
SonyaO
47 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Требуется копирайтер для написания статей на историческую тематику
Рекомендую Юрия, очень приятно работать с ним. ТЗ понятное, ключи человечные, оплата молниеносная:) 10 из 10!
Очень рекомендую. Всё было выполнено в срок и точно по ТЗ.
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