Star_Hunter

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать конкурентный анализ ниши по изготовлению пластиковых окон в Украине и оформить в exel таблицу. Что нужно сделать: 1. Выявить прямых конкурентов (количество конкурентов – до 10); 2. Провести анализ контекстной и SMM ...
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Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужен специалист по контекстной рекламы на проект. Задачи которые нужно будет выполнить: 01. Составить семантическое ядро; 02. Написать заголовки и текста для рекламных объявлений; 03. Настроить рекламную компанию в Яндекс Директ и Google Adwords; 04. ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужен маркетолог на проект. Задачи, которые нужно будет выполнить: 01. Структурировать целевую аудиторию методом персонажей; 02. Сделать конкурентный анализ ниши и составить УТП; 03. Проанализировать продукт; 04. Написать заголовки и продающие текста; Тематика – ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужно сделать прототип для лендинга согласно заполненному брифу. Тематика – "Производство и установка металлопластиковых окон". Укажите пожалуйста приблизительную стоимость и сроки. P.S. В начале отклика обязательно укажите слово info.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте друзья! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статьи на блог исторической тематики. Тема статьи - Архитектура Древней Греции. Желательно чтобы вы в этой теме каким-то образом ориентировались, разбирались или чтобы эта тема вам нравилась. С ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад