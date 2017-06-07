Требуется создать и настроить контекстную рекламу

Контекстная рекламаЗакрыт13 заявок230 просмотров
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Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужен специалист по контекстной рекламы на проект. Задачи которые нужно будет выполнить:

01. Составить семантическое ядро;

02. Написать заголовки и текста для рекламных объявлений;

03. Настроить рекламную компанию в Яндекс Директ и Google Adwords;

04. Настроить РСЯ;

Тематика - "Производство и установка металлопластиковых окон". Товар - металлопластиковые окна. Регион - Киев, Киевская область.

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7 лет назад
Star_Hunter
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад