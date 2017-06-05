Настроить директ для выездного сервиса

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Дано: выездной сервис по ремонту айфонов, айпадов, маков, ноутов и стационарных пк.

Грамотно настроить директ. Сайт в лс дам.

7 лет назад
zghjcnjvfu
Андрей 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад