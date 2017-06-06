Необходимо сделать лендинг и запустить контекстную рекламу для спортивной школы. ПлатформаЛП - это лендинг. (текст и графику брать с нашего сайта) Контекстка - это Я.Директ по городу Ярославль.
Ведение рекламных кампаний Google Adwords и Яндекс Директ
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Подготовка, запуск, ведение рекламных кампаний Google Adwords; Яндекс.Директ (ремаркетинг/ретаргетинг)
Сбор и анализ ключевых слов, составление продающих объявлений
Мониторинг и оптимизация рекламных кампаний
Подготовка отчетов
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