Ведение рекламных кампаний Google Adwords и Яндекс Директ

Контекстная рекламаЗакрыт18 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подготовка, запуск, ведение рекламных кампаний Google Adwords; Яндекс.Директ (ремаркетинг/ретаргетинг)

Сбор и анализ ключевых слов, составление продающих объявлений

Мониторинг и оптимизация рекламных кампаний

Подготовка отчетов

 

7 лет назад
Evgeniya123
36 летИзраиль
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад