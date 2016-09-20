Evgeniya123

Евгения Приходько Evgeniya123

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Создание баннера
Все хорошо, спасибо за сотрудничество!
Виталий сделал работу быстро! Спасибо.
Ответный отзыв
hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Перенести информацию с сайта
Все отлично! Быстрая оплата. Рекомендую.
Работа выполнена качественно и оперативно. Спасибо.
Ответный отзыв
Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Создание баннера
Сотрудничество прошло отлично, моментальная оплата и четкое задание. Евгения, благодарю за проект.
Работа выполнена очень качественно. Видно, что Елена профессионал. Спасибо. Буду обращаться.
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crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Дизайн письма
Евгения предоставила четкое ТЗ и готовые тексты. Обсуждения проходило оперативно. Оплата произведена мгновенно. Рекомендую.
Работа выполнена качественно, в срок, хорошо продумана. В дальнейшем буду обращаться к Евгению. Спасибо.
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AnnaKasperchuk
49 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Написание медицинских статей
Написание статей
Евгения - отличный заказчик! Настолько четко и подробно расписано ТЗ, что лишних вопросов не возникает! Всегда на связи, оплата мгновенная, задания разнообразные и интересные. С удовольствием продолжу совместную работу!
Очень внимательная, работа выполнена чётко по техническому заданию, тексты изложены грамотно и интересно. Заказ выполнен в срок! всегда есть быстрая обратная связь, учитывает все пожелания заказчика, не упуская ни одной детали. Рекомендую для работы. В дальнейшем обращаться буду к Анне. Огромное спасибо за проникновение в материал и качественные тексты!
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