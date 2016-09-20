Evgeniya123

Необходимо перенести определенную информацию с сайта в текстовые документы по заданному шаблону. нужно будет отредактировать шрифты, поставить фото и убрать некоторые слова из текста.
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо на видео продолжительностью 4 минуты наложить текст.Видеомонтаж43 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо оформить дизайн e-mail письма для рассылки. Верстать не нужно.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать баннер по пластической хирургии.Баннеры2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Подготовка, запуск, ведение рекламных кампаний Google Adwords; Яндекс.Директ (ремаркетинг/ретаргетинг) Сбор и анализ ключевых слов, составление продающих объявлений Мониторинг и оптимизация рекламных кампаний Подготовка отчетовКонтекстная реклама18 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать 10 статей - описание заболеваний и их лечение, объём по 4000 символов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Компания: медицинский центр. Дизайн письма и договора: официальный, строгий бланк. Отзыв: бланк для оформления письменного отзыва. Медицинская программа: дизайн электронной формы. Буклеты: 1. детали по организации. 2. информация о предоставляемых ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Необходимо оформить e-mail (брендированный) для рассылки на Новогоднюю тематику.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо добавить на 6 сайтов, написанных на Joomla, где есть 1-2 формы Thank you page с отдельным url. Также нужно будет на каждый сайт установить canonical tag.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Создание логотипа.Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт9 лет назад