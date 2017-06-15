Дизайн письма

Дизайн сайтовЗавершен20 заявок210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо оформить дизайн e-mail письма для рассылки.

Верстать не нужно. 

7 лет назад
Evgeniya123
36 летИзраиль
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
crus94
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно, в срок, хорошо продумана. В дальнейшем буду обращаться к Евгению. Спасибо.
Евгения предоставила четкое ТЗ и готовые тексты. Обсуждения проходило оперативно. Оплата произведена мгновенно. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Адаптивный дизайн

    $20

    Здравствуйте. Надо сделать адаптивный дизайн для поисковой системы, 90% трафика с мобильных. Вот пример http://www.zapmeta.ru перейдите с мобильного и посмотрите как должно смотрется (реклама будет встроена примерно так же). Вес странички должен быть минимальный, таблици ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип+4 лендинга+продвижение

    1. Нужно создать логотип в векторе (основа есть)  2. 5 разных лендингов с возможностью купить сразу услугу (пример [url=http://synergyregions.ru/]synergyregions.ru/[/url] ). Создавать лендинги нужно по очереди. 5-й выйти на просторы интернета должен примерно в начале июля.    3. Сделать продвижение в ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать дизайн главной странички

    $50

    Нарисовать дизайн главной странички, сайта юридической конторы, подобрать 5-7 фонов для других страниц. адаптировать их под главную. Сделать все в едином стиле. с разными фонами под каждую проблему. Итого страниц будет 7.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта + логотип

    $120

    Необходимо сделать [b]адаптивный дизайн[/b] сайта компании. Прототипы страниц: https://wireframe.cc/fhaHnw (главная + см. схему во вложении), https://wireframe.cc/pro/pp/3f5d911a893020 (страницы "Услуги" и "Новости" без шапки, меню и подвала). А также отрисовать логотип (прототип во вложении: одно слово, второе слово в ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание Landing Page

    Необходимо нарисовать адаптивный лэндинг по прототипу. Под разрешения десктоп, планшет и моб.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ищу специалиста по Symfony Framework

    Ищу специалиста по Symfony Framework для внесения изменений на сайт [url=https://pulpocredit.es/]pulpocredit.es/[/url]   Необходимо немного доработать дизайн сайта.   Добавить текст на главной странице.   Сделать мобильную версию сайта.  В дальнейшем возможно переодическое сотрудничество или консультации.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн интернет-магазин

    $650

    Нужно нарисовать дизайн интернет-магазина по продажам школьных рюкзаков, после чего этот дизайн переделать под несколько магазинов (тема тоже школьные рюкзаки). Создание дизайна основного магазина бюджет 15000р Переделка 5000р за 1 магазин (всего 5 шт)  прикрепляю скриншоты магазинов которые ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад