Дизайн письма

Здравствуйте. Надо сделать адаптивный дизайн для поисковой системы, 90% трафика с мобильных. Вот пример http://www.zapmeta.ru перейдите с мобильного и посмотрите как должно смотрется (реклама будет встроена примерно так же). Вес странички должен быть минимальный, таблици ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо оформить дизайн e-mail письма для рассылки.
Верстать не нужно.
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