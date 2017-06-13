Нужно нарисовать дизайн интернет-магазина по продажам школьных рюкзаков, после чего этот дизайн переделать под несколько магазинов (тема тоже школьные рюкзаки). Создание дизайна основного магазина бюджет 15000р Переделка 5000р за 1 магазин (всего 5 шт) прикрепляю скриншоты магазинов которые ...
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Ищу специалиста по Symfony Framework для внесения изменений на сайт pulpocredit.es/
Необходимо немного доработать дизайн сайта.
Добавить текст на главной странице.
Сделать мобильную версию сайта.
В дальнейшем возможно переодическое сотрудничество или консультации.
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