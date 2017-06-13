Отрисовать блок подкатегорий в категории и EMAIL письмо

1. Отрисовать блок подкатегорий в категории, проработка фильтра/поиска

Описание: У категории букеты из хризантем (http://bflower.ru/flowers/chrysanthemum/, 100 букетов, например, пользователю нужно подать подкатегории этой категории, например (хризантемы красные, белые, желтые, одноголовые, кустовые, хризантемы с розами, ирисами, тюльпанами, по кол-ву, например 7 хризантем в букете, 9 и т.д, вот полный список по разным категориям для изучения: http://prntscr.com/fj8jww, вот другие категории, например http://prntscr.com/fj8k3d, все в основном похожи, у хризантем, это максимум, в основном у всех с чем букет ирисы с розами, ирисы с тюльпанами, цвет и большой, маленький, недорого и пр.

Задача: Необходимо в категории, вывести подкатегории, например основные, которые помогут клиенту в категории хризантемы, найти сразу нужный тип или цвет хризантем, что-бы он мог перейти, (облако тегов, но структурированное, или например как фильтр, но это будут отдельные страницы, не подргузка через фильтр, подгрузка через фильтр справа, в правом блоке: http://prntscr.com/fj8l9l, так же добавить скорее всего нужно, сортировку по цене, от меньшего к большему. Ищу решение и отрисовку.

2. Отрисовать емайл письмо при сформированном заказе, вот, что есть на сейчас http://prntscr.com/fj8p8e. Неустраивает информативность, графическое отображение, что, можно оставить отзыв о качестве на отдельной странице, нет контактов и пр. При отрисовке, используйте блоке, что есть на сайте или запросите у нас, какие блоки мы можем еще довынести, при формировании.