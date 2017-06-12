Необходимо разработать дизайн сайта Салона красоты.

Дизайн сайтовЗакрыт48 заявок485 просмотров
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Необходимо разработать дизайн сайта Салона красоты по прототипам.

Ссылка на прототип: https://ninjamock.com/s/TDNNX

Ссылка на мобильный прототип во вложенном брифе.

Обязательно посмотрите бриф во вложениях, там много полезной информации.

Жду предложений по цене и срокам.

Дизайн сайта
6 лет назад
AndrewKoptev
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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