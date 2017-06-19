Разработать дизайн 3 лендингов (сайта для события)

$150
Дизайн сайтовЗавершен22 заявки283 просмотра
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Здравствуйте. 

Необходимо разработать 3 лендинга для события, лендинги в 1 структуре, как один сайт. 

Есть название, логотип, презентация, даты проведения. Кое-какая информация, в общем-то. Но не полная. Нужно будет чтобы вы подумали, чем можно заполнить и привлечь клиентов, посмотрели сайты других аналогичных событий. 

Сроки достаточно сжатые, предпочту того, кто сможет приступить сейчас. Ну и цена играет роль. 

Также обязательно буду смотреть на портфолио. Дизайн должен быть нешаблонным, красивым.

Без предоплаты, оплата поэтапно или по факту. Просить скинуть макеты до оплаты не буду, само собой.   

7 лет назад
PHPFenix
Евгений 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
webden41k
Денис 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$50
4 дня
Отличный исполнитель, все на высоком уровне.
Отличный заказчик! Всегда на связи, оплата в срок, в ТЗ четко поставленные задачи! Никаких претензий! Всем рекомендую к сотрудничеству!