Разработать дизайн 3 лендингов (сайта для события)

Нужно сделать лендинг и разместить его в сети на моем доменном имени. Хостин ваш. Мне нужна простая страничка Должны быть мобильная, планшетная и десктопная версии. Тематика – услуги по продаже коммерческой недвижимости в США. Пример верстки http://prolanding.ru/portfolio/estate/ Оплата поэтапно либо в ...
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Здравствуйте.
Необходимо разработать 3 лендинга для события, лендинги в 1 структуре, как один сайт.
Есть название, логотип, презентация, даты проведения. Кое-какая информация, в общем-то. Но не полная. Нужно будет чтобы вы подумали, чем можно заполнить и привлечь клиентов, посмотрели сайты других аналогичных событий.
Сроки достаточно сжатые, предпочту того, кто сможет приступить сейчас. Ну и цена играет роль.
Также обязательно буду смотреть на портфолио. Дизайн должен быть нешаблонным, красивым.
Без предоплаты, оплата поэтапно или по факту. Просить скинуть макеты до оплаты не буду, само собой.
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