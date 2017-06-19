Разработать дизайн 3 лендингов (сайта для события)

Здравствуйте.

Необходимо разработать 3 лендинга для события, лендинги в 1 структуре, как один сайт.

Есть название, логотип, презентация, даты проведения. Кое-какая информация, в общем-то. Но не полная. Нужно будет чтобы вы подумали, чем можно заполнить и привлечь клиентов, посмотрели сайты других аналогичных событий.

Сроки достаточно сжатые, предпочту того, кто сможет приступить сейчас. Ну и цена играет роль.

Также обязательно буду смотреть на портфолио. Дизайн должен быть нешаблонным, красивым.

Без предоплаты, оплата поэтапно или по факту. Просить скинуть макеты до оплаты не буду, само собой.